Гандбольная "Лада" одержала победу над "Университетом"

В своем заключительном матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Ижевске "Лада" одержала победу над "Университетом" — 36:23 (16:14).
"Университет" (Ижевск) — "Лада" (Тольятти) — 23:36 (14:16). Ижевск. СК "Арена". Семиметровые: 3/3-5/4. Штраф: 4-0 мин. Судьи: Герасимов, Кобзарь (оба — Санкт-Петербург).
"Университет": Ермакова (0/1=0%), Старкова (13/42=30%), Савельева (1/7=14%); Вахрушева — 2, Шулятьева — 5/3, Минабутдинова, Шкляева — 4, Царюк, Ю. Артемьева — 3, Низовцева — 3, Ермакова, О. Жукова — 1 (2 мин.), Я. Артемьева — 1, Васильева, Шакирьянова — 4 (2 мин.), Басангова.
"Лада": Каюмова (6/15=40%), Семина (6/20=30%); Матюхина — 4, Филина — 5/3, Мусина — 3, Терлецкая — 4, Шмонина — 2, Мишурина, Семайкина — 3, Островская — 2, Беспалова — 5, Рахмаева, Милова — 2/1, Кожокарь — 2, Марьевская — 1, Еремина — 3.
