Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Уроженка Жигулевска, 23-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде чешку Катержину Синякову и вышла в ¼ финала соревнований. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 7:5, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи за матч. Катержина Синякова не сделала в игре ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей встречи между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и американкой Эммой Наварро.