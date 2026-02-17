Диана Шнайдер и Александра Панова успешно стартовали в парном турнире в Дубае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Александра Пановаиуспешно стартовали на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде, сообщает championat.com. В первом круге они обыграли россиянку Ирину Хромачеву и Алдилу Сутджиади из Индонезии со счетом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге "тысячника" в Дубае Александра Панова и Диана Шнайдер сыграют с румынским дуэтом Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе.