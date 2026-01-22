Диана Шнайдер и Людмила Самсонова проиграли на старте Australian Open

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Людмила Самсонова не смогли преодолеть барьер первого круга Australian Open — 2026 в парном разряде, сообщает championat.com. На старте турнира российский дуэт проиграл японско-российской паре Эна Сибазара/Вера Звонарева со счетом 6:7, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. За это время Самсонова и Шнайдер допустили три двойных ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.