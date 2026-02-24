Тольяттинец стал бронзовый призером этапа Кубка мира по прыжкам на батуте

В Баку прошел AGF Trophy 2026 — этап Кубка мира по прыжкам на батуте, открывающий международную серию из шести этапов под эгидой Международной федерации гимнастики.

Российские спортсмены завоевали шесть медалей в разных дисциплинах.

В числе призеров — тольяттинец Кирилл Пантелеев. Он стал бронзовым призером в синхронных прыжках среди смешанных пар вместе с Софией Аляевой, сообщает пресс-служба регионального минспорта.