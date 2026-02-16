Диана Шнайдер одержала уверенную победу на старте турнира в Дубае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер в матче первого круга категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) со счетом 6:4, 6:1 обыграла 30-ю ракетку мира представительницу Австралии Майю Джойнт, сообщает championat.com.

Встреча Шнайдер с Джойнт продлилась 1 час и 10 минут. Россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Дубае станет или американка Ива Йович (16), или квалифаер/лаки-лузер.