Самарская сборная стала призером международных соревнований по синхронному плаванию

В Московской области завершились XVI международные соревнования по синхронному плаванию "Русская матрешка".

Турнир собрал более 370 спортсменов из 4 стран: России, Беларуси, Узбекистана и Сингапура.

По результатам командного зачета первое место забрали спортсмены из Санкт-Петербурга, второе место заняла Московская область, а на третью строчку пьедестала поднялась Самарская область, сообщает пресс-служба регионального минспорта.