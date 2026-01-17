Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем 17-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" уступила "Ростов-Дону" — 19:23 (7:12), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Лада" (Тольятти) — "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — 19:23 (7:12). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 2/1-5/3. Штраф: 6-2 мин. Судьи: Валгузов, Тарасов (оба — Москва).
"Лада": Кунцевич (15/37=40%), Каюмова (2/3=66%); Жилинскайте — 3, Матюхина — 1, Филина, Мусина, Осипова — 3, Терлецкая — 1 (2 мин.), Шмонина — 3, Мишурина (2 мин.), Семайкина — 1, Островская (2 мин.), Беспалова — 2, Рахмаева, П. Кожокарь — 3, Еремина — 2/1.
"Ростов-Дон": Рябцева (19/33=57%), Казьменко (2/7=28%); Сень — 3 (2 мин.), Шапошникова — 1, Левша — 3, Фролова, Кишко — 1, Шавман, Таженова, Ковшикова — 1, К. Кожокарь — 5/2, Бабенко, Амельченко — 1, Зеленкова — 3, Стаценко — 2, Судакова — 3.
Последние комментарии
