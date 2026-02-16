Анастасия Павлюченкова потерпела поражение в первом круге турнира в ОАЭ

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила сопернице из Чехии Барборе Крейчиковой в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает championat.com. Встреча спортсменок продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 4:6, 4:6.

По ходу матча Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных. Крейчикова подала навылет восемь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.