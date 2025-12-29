Диана Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии выступит в паре с Людмилой Самсоновой

Серебряные призеры Олимпиады-2024 россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не выступят в паре на открытом чемпионате Австралии-2026, сообщает championat.com.

Шнайдер в Мельбурне собирается выступить в тандеме с другой соотечественницей Людмилой Самсоновой. По данным источника, "австралийская теннисистка Эллен Перес опубликовала на своей странице в социальной сети заявочный лист парного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 у женщин. На данный момент сложно судить о подлинности информации, которую опубликовала Перес, но вполне реально, что заявки есть у нее в доступе".

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля.