Диана Шнайдер начала с победы Australian Open — 2026

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Australian Open, обыграв в первом матче чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

Встреча спортсменок завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Шнайдер, пишет championat.com.

По ходу матча Крейчикова подала навылет пять раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела также реализовать три брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Шнайдер сыграет с австралийской спортсменкой Талией Гибсон.