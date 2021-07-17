Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

Самарская теннисистка Дарья Касаткина отказалась участвовать в Олимпиаде в одиночном разряде, сообщают федеральные СМИ. Вместо нее сыграет Елена Веснина, фамилия которой была опубликована в заявочном листе Международной федерации тенниса.

Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде по состоянию здоровья. По рейтингу ее должна была заменить Светлана Кузнецова, но она также отказалась от соревнований из-за травмы.

На Олимпиаде выступят также Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и другая самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова.