Диана Шнайдер завершила одиночное выступление в Пекине, уступив Александровой

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер уступила соотечественнице Екатерине Александровой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, сообщает championat.com.

Александрова обыграла Шнайдер со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. По ходу матча Александрова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Шнайдер дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти.