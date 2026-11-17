В болгарском Пловдиве завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах. В мужском командном турнире сборная России в составе Егора Баранникова, Антона Бородачева, Кирилла Бородачева, Павла Пузанкова стала серебряным призером.

В ходе соревнований россияне одержали победы над командами Австрии - 45:17, Сингапура - 45:27, США - 45:40, в полуфинале были сильнее Гонконга - 45:33, но в финале уступили лидеру мирового рейтинга сборной Италии - 45:27.

Напомним, в личном турнире победителем Кубка мира стал Кирилл Бородачев.

Антон и Кирилл Бородачевы представляют самарскую школу фехтования и обучаются в ГАУ СШОР №5. Тренер - Элина Орлова.