Левый полусредний гандбольной "Лады" Ангелина Жукова продолжит карьеру в АГУ-"Адыиф"

Левый полусредний "Лады" Ангелина Жукова переходит в аренду в АГУ-"Адыиф" (Майкоп), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В середине прошлого сезона ныне 20-летняя гандболистка перенесла операцию на левом коленном суставе, которая вывела ее из строя на полгода. Нынешний сезон она начала в составе "Лады-2", забросив в шести стартовых матчах чемпионата высшей лиги 12 мячей. А сегодня ожидается ее прибытие в столицу Адыгеи, где она будет выступать на правах аренды.
"Нашей второй команде Ангелина, безусловно, пригодилась бы, но она и сама хочет расти как игрок, и тренерский штаб понимает, что ей нужно совершенствовать свое мастерство, играя в суперлиге, - комментирует переход Жуковой в АГУ-"Адыиф" генеральный директор ГК "Лада" Андрей Степанов. - У нее был выбор между тремя командами, и она сама предпочла майкопский клуб, куда отправилась до конца сезона. Однако, согласно договору аренды, мы можем в случае необходимости отозвать свою гандболистку обратно в любой момент".
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А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!