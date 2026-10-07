Левый полусредний гандбольной "Лады" Ангелина Жукова продолжит карьеру в АГУ-"Адыиф"

Левый полусредний "Лады" Ангелина Жукова переходит в аренду в АГУ-"Адыиф" (Майкоп), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В середине прошлого сезона ныне 20-летняя гандболистка перенесла операцию на левом коленном суставе, которая вывела ее из строя на полгода. Нынешний сезон она начала в составе "Лады-2", забросив в шести стартовых матчах чемпионата высшей лиги 12 мячей. А сегодня ожидается ее прибытие в столицу Адыгеи, где она будет выступать на правах аренды.

"Нашей второй команде Ангелина, безусловно, пригодилась бы, но она и сама хочет расти как игрок, и тренерский штаб понимает, что ей нужно совершенствовать свое мастерство, играя в суперлиге, - комментирует переход Жуковой в АГУ-"Адыиф" генеральный директор ГК "Лада" Андрей Степанов. - У нее был выбор между тремя командами, и она сама предпочла майкопский клуб, куда отправилась до конца сезона. Однако, согласно договору аренды, мы можем в случае необходимости отозвать свою гандболистку обратно в любой момент".