На этот пост главного тренера гандбольной "Лады" назначен Алексей Гумянов, сообщает пресс-служба клуба. Владимир Полетаев по обоюдному согласию сторон покидает тольяттинский клуб.
"На Гумянова мы надеемся как на специалиста, который найдет общий язык с игроками и коллегами, что приведет к исправлению сложной текущей турнирной ситуации, — отмечает генеральный директор ГК "Лада" Андрей Степанов. — Владимиру Юрьевичу мы говорим спасибо за его добросовестную работу в клубе и желаем всяческих успехов на дальнейшем профессиональном пути. Весь остальной тренерский штаб нашей первой команды по желанию Алексея Николаевича остается в прежнем составе, а штурвал "Лады-2" вместо него на правах исполняющего обязанности главного тренера принимает Александр Деревень".
Напомним, что Полетаев возглавил "Ладу" по окончании позапрошлого сезона, переехав в Автоград из мужского "Виктора" (Ставрополь). Минувший чемпионат суперлиги тольяттинский коллектив под его руководством завершил на четвертом месте, а в "Финал четырех" Кубка России не пробился. Расставание Владимира Юрьевича с клубом произошло между первым и вторым кругами нынешнего регулярного чемпионата — в период, когда "Лада" обосновалась на небывало низкой для себя восьмой строчке в турнирной таблице.
Гумянов возвратился в первую команду после более чем 17-летнего перерыва. Под его началом она в 2006 г. завоевала свой первый и на сегодняшний день единственный Кубок России, в 2007-м стала первым российским клубом, пробившимся в финал европейской Лиги чемпионов, а в 2008-м пока в последний, шестой раз в своей истории выиграла золото чемпионата страны. Теперь перед ним — новая задача: вывести команду из сложной турнирной ситуации.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!