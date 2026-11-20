На этот пост главного тренера гандбольной "Лады" назначен Алексей Гумянов, сообщает пресс-служба клуба. Владимир Полетаев по обоюдному согласию сторон покидает тольяттинский клуб.

"На Гумянова мы надеемся как на специалиста, который найдет общий язык с игроками и коллегами, что приведет к исправлению сложной текущей турнирной ситуации, — отмечает генеральный директор ГК "Лада" Андрей Степанов. — Владимиру Юрьевичу мы говорим спасибо за его добросовестную работу в клубе и желаем всяческих успехов на дальнейшем профессиональном пути. Весь остальной тренерский штаб нашей первой команды по желанию Алексея Николаевича остается в прежнем составе, а штурвал "Лады-2" вместо него на правах исполняющего обязанности главного тренера принимает Александр Деревень".

Напомним, что Полетаев возглавил "Ладу" по окончании позапрошлого сезона, переехав в Автоград из мужского "Виктора" (Ставрополь). Минувший чемпионат суперлиги тольяттинский коллектив под его руководством завершил на четвертом месте, а в "Финал четырех" Кубка России не пробился. Расставание Владимира Юрьевича с клубом произошло между первым и вторым кругами нынешнего регулярного чемпионата — в период, когда "Лада" обосновалась на небывало низкой для себя восьмой строчке в турнирной таблице.

Гумянов возвратился в первую команду после более чем 17-летнего перерыва. Под его началом она в 2006 г. завоевала свой первый и на сегодняшний день единственный Кубок России, в 2007-м стала первым российским клубом, пробившимся в финал европейской Лиги чемпионов, а в 2008-м пока в последний, шестой раз в своей истории выиграла золото чемпионата страны. Теперь перед ним — новая задача: вывести команду из сложной турнирной ситуации.