Региональный арбитражный суд прекратил дело о банкротстве ООО "Коммерческая фирма "Аттис". Причиной стало погашение долга.
Фирму "Аттис" считают аффилированной экс-депутату Самарской губернской думы Александру Милееву. Официально же владельцем долгое время значилась кипрская компания, а в 2021 году учредителями стали Светлана Круглова и Владимир Рябушкин.
Основным видом деятельности "Аттиса" указана торговля, но известна она как владелец недостроенного торгово-развлекательного комплекса на территории бывшей табачной фабрики "Самарская". Гигантский объект уже более 20 лет портит облик улицы Авроры.
"Аттис" регулярно продлевал в минстрое действие разрешения на строительства. Однако в 2024 году минстрой прервал эту цепочку, сославшись на то, что Госстройнадзор Самарской области прекратил государственный строительный надзор на объекте.
В апреле 2026 г. на Авито появилось объявление о продаже участка за 1 млрд рублей под жилую застройку. Вскоре объявление сняли, а сам "Аттис" в июле 2026 года признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей по налогам, включая пени. Впоследствии сумму увеличили до 21,3 млн рублей.
Выплатить долги "Аттиса" ФНС взялось ООО "Актив Индустрия", являющееся оператором гостиницы Hampton by Hilton Samara. Владельцем этой компании также является Светлана Круглова, а директором - Владимир Рябушкин.
После перевода денег компания "Актив Индустрия" стала правопреемником ФНС в процессе и обратилась в суд с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска. Арбитраж его удовлетворил.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru