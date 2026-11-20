Региональный арбитражный суд прекратил дело о банкротстве ООО "Коммерческая фирма "Аттис". Причиной стало погашение долга.

Фирму "Аттис" считают аффилированной экс-депутату Самарской губернской думы Александру Милееву. Официально же владельцем долгое время значилась кипрская компания, а в 2021 году учредителями стали Светлана Круглова и Владимир Рябушкин.

Основным видом деятельности "Аттиса" указана торговля, но известна она как владелец недостроенного торгово-развлекательного комплекса на территории бывшей табачной фабрики "Самарская". Гигантский объект уже более 20 лет портит облик улицы Авроры.

"Аттис" регулярно продлевал в минстрое действие разрешения на строительства. Однако в 2024 году минстрой прервал эту цепочку, сославшись на то, что Госстройнадзор Самарской области прекратил государственный строительный надзор на объекте.

В апреле 2026 г. на Авито появилось объявление о продаже участка за 1 млрд рублей под жилую застройку. Вскоре объявление сняли, а сам "Аттис" в июле 2026 года признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей по налогам, включая пени. Впоследствии сумму увеличили до 21,3 млн рублей.

Выплатить долги "Аттиса" ФНС взялось ООО "Актив Индустрия", являющееся оператором гостиницы Hampton by Hilton Samara. Владельцем этой компании также является Светлана Круглова, а директором - Владимир Рябушкин.

После перевода денег компания "Актив Индустрия" стала правопреемником ФНС в процессе и обратилась в суд с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска. Арбитраж его удовлетворил.