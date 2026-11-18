МТС и федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГП КС) впервые в России успешно протестировали прямое подключение мобильных терминалов связи через геостационарные спутники серии "Экспресс" ГП КС к коммерческой сети МТС. В будущем развитие технологии позволит пользоваться связью с обычных абонентских устройств практически в любой точке России, где отсутствует мобильная связь.
МТС использовала в тестах технологию неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) стандарта NB-IoT NTN Rel 17 в режиме прямой спутниковой связи с мобильными устройствами D2С (Direct-to-Cell).
В рамках тестового соединения между мобильными терминалами и коммерческой сетью МТС передавались данные и SMS через геостационарные спутники "Экспресс", находящиеся на высоте более 36 000 км. Компания также протестировала узкополосный кодек, который с помощью ИИ-модели способен обеспечить кодирование и декодирование голоса и его передачу без потерь по спутниковым каналам в узкой полосе пропускания менее 1 KБит/сек.
"Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу - интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высоты в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь", - прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
"Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра "вне зоны доступа" может уйти в прошлое", - отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.
В большинстве стран мира технология NTN-D2С, аналогичная испытанной МТС, доступна в сервисах спутниковой связи на флагманских смартфонах Google Pixel и Samsung, а также на актуальных моделях Apple iPhone. Кроме того, эта технология широко применяется в IoT-решениях для различных индустрий.
Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой испытан летом 2025 года. Тогда в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала "спутник - земля" имитировались условия эффекта Доплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Теперь МТС продемонстрировала работоспособность этой базовой станции в реальных условиях.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет