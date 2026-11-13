Клиенты Т2 могут оплачивать товары и услуги баллами Плюса

Т2, российский оператор мобильной связи, открыл возможность оплачивать товары и услуги в салонах связи баллами Плюса. Новая функция интегрирована в систему оплаты по QR-коду через Яндекс Пэй и доступна владельцам карт любых российских банков.
Товары и услуги Т2 в салонах связи теперь можно оплачивать баллами Плюса. Для оплаты клиенту необходимо отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого российского банка, подключенного к Яндекс Пэй, и активировать функцию "Списать баллы". Опция распространяется на весь товарный ряд в салоне, включая смартфоны, "умные" гаджеты, аксессуары и прочее.
Новая форма оплаты доступна всем клиентам с активной подпиской Яндекс Плюс. При этом конвертация максимально прозрачна: один балл эквивалентен одному рублю.
Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:
"Модернизация сценария оплаты в Яндекс Пэй — это еще одна мера по улучшению клиентского опыта в салонах связи. Мы видим, что абоненты активно пользуются различными программами лояльности и хотят использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой. Возможность списания баллов Плюса делает процесс покупки еще более гибким и простым. Вдобавок развитие партнерских программ помогает привлекать дополнительный трафик в розницу, а его в дальнейшем можно конвертировать в том числе и в подключение новых абонентов".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет