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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пять вещей, которые можно разделить с друзьями осенью

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Желтые листья под ногами, запах корицы из ближайшей кофейни, первый иней на окнах — осень всегда по-своему красивая и уютная. Но самые тёплые воспоминания редко связаны с погодой — они рождаются, когда мы находимся рядом с теми, кто нам дорог.

Фото: нейросеть Chat GPT

Но что делать, если фотосессию с листьями вы уже успели провести десятки раз, а совместный поход в кафе стал чем-то обычным? Вместе с оператором Т2 мы собрали пять идей того, что можно разделить осенью с друзьями. Обещаем: будет весело и тепло!

Дождаться туманного утра и устроить мистическую фотосессию

Осенний туман — это почти готическая декорация, за которую не нужно платить. Проснуться пораньше, взять термос с чем-то горячим и отправиться в парк или к реке, пока город еще сонный и обволакивающе-серый. Силуэты в дымке, капли на паутине, размытые очертания деревьев — и ощущение, что знакомый город остался где-то далеко.

Отправиться на блошиный рынок или винтажную ярмарку

Осень располагает к охоте за уютными вещами — шарфами, свитерами, странными находками вроде советских значков или пластинок. Или даже за причудливыми подсвечниками и фигурками, которые составят конкуренцию тому самому "дофаминовому интерьеру".

Устроить тыквенный воркшоп

Не просто купить тыкву на рынке, а поехать вдвоем или компанией на ферму за урожаем, а потом устроить дома мини-мастерскую. Продумать декор в желто-оранжевых тонах, где главная роль — у тыквы. Приготовить крем-суп с гренками. Или сделать пряный латте, который будет не хуже, чем в кофейне. Тыква тем и хороша, что открывает пространство для воображения.

Оценить формат "admin night" и расправиться с накопившимися делами

Admin night — это достаточно свежий тренд, который бросает вызов привычным вечеринкам. Так называются часы, когда друзья собираются вместе… и разбираются с накопившимися бытовыми делами. В тишине или под тихую музыку, с разговорами или без. Оплатить счета, почистить фото в облаке и даже зашить футболку — взрослые задачи перестают пугать, как только превращаются в теплый ритуал.

Поделиться хорошей связью и остаться в плюсе

Делиться можно не только впечатлениями, но и рекомендациями. Особенно когда речь идет о чем-то практичном — например, о мобильной связи. Так, можно приглашать друзей стать абонентами оператора Т2 и получать до 3000 рублей за каждого. Больше друзей — выше бонус, ведь разделить связь можно с неограниченным количеством людей.

Работает это просто: вам достаточно ввести номер друга в разделе "Бонус за друга" в личном кабинете на сайте или в приложении Т2 и отправить приглашение. Другу нужно перейти в Т2 и активировать SIM-карту с одним из тарифов: "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Black или "Хватит!". Бонус придет после того, как новый абонент перейдет в Т2 и оплатит тариф.

Другу будут доступны все преимущества связи Т2. Это многоуровневая система безопасности SAFEWALL, вечные минуты и гигабайты, а также Маркет Т2, где их можно продать. А еще остатки по трафику можно обменивать на предложения от партнеров Т2 — скидки на товары и развлечения, доступ к игровой платформе, подписки и многое другое. Отправить приглашения друзьям может любой абонент Т2.

Возможность позвонить дорогим людям и просто позвать их на прогулку — бесценна. А бонусы от Т2 станут отличным дополнением для искреннего общения и самых ярких планов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 10:33 Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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