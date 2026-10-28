T2 внедрил предсказывающие модели для более точного SMS-таргетинга

T2, российский оператор мобильной связи, обновил алгоритмы подбора аудитории для рекламных SMS-рассылок. Оператор внедрил предсказывающие модели на основе больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также дополнил собственные данные агрегированными данными из сторонних источников. Обновление позволяет точнее определять абонентов, которых может заинтересовать предложение рекламодателя, и повышать эффективность кампаний без увеличения бюджета. Так, стоимость привлечения одного клиента снизилась более чем в 2 раза, что позволяет окупать вложения в рекламу даже при небольших бюджетах.
Теперь алгоритмы SMS-продвижения T2 анализируют сотни сигналов, в том числе предпочтения пользователей и содержание рекламного сообщения. Для этого оператор использует не только собственные данные, но и агрегированные данные партнеров, которые дополняют информацию о привычках абонентов, их образе жизни и потреблении товаров и услуг. На их основе ИИ- и ML-модели формируют сегменты аудитории, для которой предложение рекламодателя наиболее актуально.
T2 последовательно развивает SMS-таргетинг на основе больших данных, алгоритмов и искусственного интеллекта. Сейчас рекламодателям доступно более 120 готовых сегментов аудитории. До конца года T2 планирует увеличить их число до 300 за счет объединения собственных данных с данными партнеров. Это позволит учитывать больше сведений об абонентах при подборе аудитории для рекламных кампаний. Готовые сегменты упрощают работу с SMS-таргетингом в том числе для предпринимателей без опыта в продвижении и самостоятельном анализе данных. При этом привычный процесс запуска рекламных кампаний через личный кабинет SMS-таргета остается прежним.
Сергей Радько, руководитель развития продуктов для корпоративного сегмента в T2:
"Внедрение предсказывающих моделей стало одним из крупнейших обновлений рекомендательной системы T2. По итогам бета-тестирования средняя кликабельность SMS-кампаний выросла с 3% до 7%. При этом важно учитывать, что эффективность кампаний зависит не только от подбора аудитории, но и от самого предложения: алгоритмы учитывают содержание рекламного сообщения и сопоставляют его с характеристиками пользователей, чтобы определить наиболее релевантную аудиторию".
Эффективность SMS-продвижения оценивается по переходам по ссылкам, звонкам, применению промокодов, оформлению заказов и другим целевым действиям. Для подбора аудитории используются агрегированные обезличенные данные.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово