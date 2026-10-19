Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи

T2, российский оператор мобильной связи, создал возможность примерить мерч Т2 в салонах связи. Посетители точек продаж могут протестировать умную примерочную со встроенным искусственным интеллектом более чем в 50 салонах. Количество успешных сессий за время тестирования проекта доросло до тысячи.
Примерить мерч Т2 "на себе" теперь можно в салонах связи Т2 — для этого на местах установили умные примерочные, работающие на базе искусственного интеллекта. Процесс интуитивен: гость выбирает модель на виртуальной витрине, делает фото через встроенную камеру и указывает базовые параметры — пол, рост, вес. За 30 секунд алгоритм анализирует данные, подбирает точный размер и визуализирует образ прямо на экране.
Пилотирование примерочных началось в августе, за это время клиенты успели совершить около тысячи успешных сессий, купили товар после примерки — 150 раз. Встроенные панели расположены в более чем 50 салонах связи Т2 по всей стране. С учетом текущего внимания к проекту Т2 продлевает размещение виртуальных примерочных в салонах связи до конца 2026 года. Дополнительной регистрации для тестирования технологии не требуется.
Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:
"Виртуальные примерочные — это инновационный проект, который трансформирует привычный клиентский опыт, стирая границы между физическим магазином и цифровыми технологиями. Интерактивный подход превращает посещение салона в увлекательное интерактивное событие. Мы оценили отклик покупателей и примем меры по масштабированию решения на большее количество салонов Т2 в регионах присутствия".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово