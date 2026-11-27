На зимней рыбалке, охоте или работе на открытом воздухе кнопочный телефон часто выигрывает у смартфона: он дольше держит заряд на холоде, им удобно пользоваться в перчатках, и он проще переживает мороз, падения и грубые условия. А связь в таких ситуациях нужна постоянно.

Зимой на Волге и других водоемах Самарской области рыбаки могут проводить на улице по несколько часов. Сначала замерзают затоны, протоки и небольшие озера, а Волга встает позже. Точная календарная дата обычно не говорит о том, безопасен ли лед: водоемы замерзают неравномерно, а из-за течения и сбросов с ГЭС могут появляться опасные участки. МЧС рекомендует проверять состояние водоема перед выходом на лед.

Похожие условия бывают на зимней охоте и во время работы на открытом воздухе ― например, на стройке или производстве. Во всех этих случаях важно держать под рукой телефон, чтобы связаться с близкими, коллегами или службой спасения. Разберем, на что смотреть при выборе кнопочной модели, на примере AOC A248.

Почему с кнопочным телефоном удобно зимой на природе

На холоде химические реакции в аккумуляторе замедляются, и батарея может временно отдавать меньше энергии. Эффект зависит от температуры окружающей среды и состояния батареи. Также заряд тратится на большой яркий экран, мобильный интернет, геолокацию и обновления приложений. В местах со слабым сигналом энергия уходит на поиск вышки и поддержание связи.

В AOC A248 батарея на 2500 мА·ч ― для кнопочного телефона это хороший запас. По данным производителя, на одном заряде она может работать до 69 дней в режиме ожидания и до 28 часов в режиме разговора. Это максимальные показатели: фактическое время зависит от использования, уровня сигнала, температуры и состояния батареи.

На морозе эти цифры будут меньше, потому что холод одинаково действует на любые аккумуляторы. Запаса может хватить на несколько дней в командировке или на базе отдыха без постоянного доступа к розетке. Экран небольшой (2,4 дюйма), интернета и приложений нет, так что заряд почти не на что тратить.

Для поездок на природу и работы в сложных условиях A248 получил укрепленный корпус. Если телефон выскользнет из рук на лед у лунки или на землю, скорее всего, с ним ничего не случится. Защиту от воды производитель не указал, поэтому в саму лунку его лучше не ронять. Еще один совет: после мороза не кладите телефон на батарею. Пусть он постепенно согреется в кармане или сумке, иначе под крышкой может появиться конденсат.

В отличие от сенсорного экрана, механические клавиши проще нащупать и нажать в тонких перчатках. Такую возможность стоит протестировать перед поездкой на природу. В толстых рукавицах номер, конечно, не наберешь, но принять звонок большой кнопкой получится.

В телефоне предусмотрена поддержка только сетей 2G (GSM 900/1800 МГц). Мобильного интернета нет, доступны звонки и СМС. Для зимних поездок это скорее плюс: за городом 2G часто остается единственной доступной связью, а сигнал на частоте 900 МГц может распространяться дальше, чем на более высоких частотах. В целом ситуация зависит от сети оператора и местности, в которой вы находитесь. Также в телефон можно вставить две SIM-карты, например, рабочую и личную. Другой вариант — взять двух разных операторов: на рыбалке может лучше ловить один, а на даче — другой.

Что еще умеет A248

В телефоне есть FM-радио: можно послушать новости или прогноз погоды, сидя у лунки. Музыку можно записать на карту microSD, а гарнитуру подключить по Bluetooth. Также здесь есть камера на 0,3 Мп.

Несколько советов перед выездом

Носите телефон во внутреннем кармане, ближе к телу, а не в рюкзаке или санях. Полностью зарядите телефон накануне вечером, а не утром перед выходом. Обязательно скажите родным, куда едете и когда собираетесь вернуться. Помните, что номер 112 бесплатный и доступен даже без SIM-карты и при нулевом балансе.