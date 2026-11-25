Почта установила надбавки к заработной плате победителям Всероссийского конкурса профессионального мастерства в почтовых профессиях.

Почта России установила для победителей ежемесячные персональные надбавки к заработной плате на один год. Такую инициативу на публичных финальных испытаниях предложил Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин и поддержал Генеральный директор Почты России Михаил Волков. Уже с этого года победители конкурса кроме денежных призов, дипломов и памятных подарков будут получать долгосрочный материальный стимул.

Михаил Волков в обращении к победителям поблагодарил каждого из участников за неравнодушное отношение к почтовому труду и высочайшую планку профессионализма, отметив: "Абсолютно справедливо, что лучшие в своём деле получают повышенный доход. Мы рады поощрить передовых специалистов компании, мотивировать их на дальнейшее развитие и наставничество. Именно такой подход позволяет преумножать опыт и мастерство, передавая секреты профессии коллегам и новым поколениям почтовиков".

В главном профессиональном состязании компании приняли участие более 2 000 сотрудников. В финал вышли 30 лучших специалистов со всей страны, которые соревновались в номинациях "Лучший начальник почтового отделения", "Лучший оператор связи", "Лучший почтальон", "Лучший сортировщик" и "Лучший водитель". По результатам конкурсных испытаний обладателями звания "Лучший в профессии" стали Любовь Бражникова (г. Балашов), Александр Орлов (г. Чистополь), Наталья Коломейцева (г. Астрахань), Максим Скобов (г. Калининград), Абубякеров Рустям (г. Самара) и Кирилл Башкирцев (г. Красноярск).

Конкурс профессионального мастерства Почты России проводится с 2010 г. и является ключевым инструментом кадровой политики компании, объединяющей около 200 000 сотрудников во всех уголках страны.