История, которая объединяет: Музею почты в Самаре исполнилось пять лет

В Самаре Музей почты отметил пятилетие круглым столом об историческом наследии города.
За пять лет Музей почты стал не просто местом, где можно увидеть предметы, связанные с историей почтовой связи. Он превратился в площадку для встреч, общения и совместных проектов людей, которым интересна история Самары и важно сохранить её для будущих поколений.
"Пять лет — это хороший повод оглянуться назад и понять, какой путь уже пройден. Но для нас юбилей музея — прежде всего возможность посмотреть вперёд. История становится действительно ценной тогда, когда она интересна людям сегодня. Поэтому нам важно не только сохранять экспонаты и документы, но и создавать вокруг музея сообщество, вовлекать в его жизнь горожан, филателистов, волонтёров, представителей культуры и бизнеса. Уверен, что именно объединение усилий позволит нам сохранить историческую память Самары и передать её следующим поколениям", — отметил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.
Именно разговор о людях и их участии в сохранении наследия стал одной из центральных тем круглого стола "Актуальные вопросы исторического наследия в Самаре".
Участники обсудили, как объединить усилия музеев, общественных организаций, бизнеса, волонтёров и органов власти, чтобы историческое наследие не оставалось только в архивах и музейных фондах, а становилось частью современной городской жизни.
По итогам круглого стола участники определили направления дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить работу над совместными проектами по сохранению и популяризации исторического наследия Самары.
Музей почты в Самаре продолжает свою работу как пространство, где прошлое становится частью настоящего — через людей, их истории, документы, предметы и живое общение.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.