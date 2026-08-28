Почта России создала цифровую экосистему для карьерного развития сотрудников

Почта России выстроила собственную экосистему непрерывного обучения — от живой базы знаний "Почта Вики" до образовательного маркетплейса и программы "Лидеры учат лидеров". Ежегодно через обучение проходят более 13 000 человек.

Компания активно развивает новый подход к управлению персоналом: он нацелен на трансформацию корпоративной культуры и формирование единого цифрового пространства для профессионального роста сотрудников. Такой подход помогает Почте России поддерживать операционную эффективность.

Единая система обучения устроена сразу на нескольких уровнях. База знаний "Почта Вики" наполняется самими сотрудниками — они вносят туда рабочие подсказки, которые находятся через поиск за секунду и сразу применяются в деле. На внутреннем портале любой работник может выбрать курс под свою должность и пройти его без задержек.

Для руководителей действует отдельная программа "Лидеры учат лидеров": её участники разбирают реальные рабочие кейсы вместо учебной теории. Отдельное внимание компания уделяет наставничеству и преемственности. Руководитель передаёт перспективному сотруднику все тонкости работы, чтобы в отсутствие начальника отделение не остановилось, а бизнес продолжал работать без сбоев.

"Почта объединяет людей. И за каждым технологическим процессом, за всеми цифровыми показателями стоят люди — команда неравнодушных профессионалов. Поэтому инвестиции в человека становятся главным приоритетом. Наша задача как руководителей — дать каждому сотруднику инструменты для роста и доказать делом, что современная Почта — это территория возможностей", — подчеркнула заместитель генерального директора Почты России Татьяна Кленкина.

Кроме того, Почта России расширяет воронку найма: за счёт гибких графиков компания привлекает студентов, молодых мам, людей с инвалидностью, ветеранов СВО и другие категории соискателей.