16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На базе порта Тольятти планируют создать портово-логистического хаб Движение вперед: на Куйбышевской железной дороге подвели итоги года Авито: товары с доставкой стали заказывать на треть чаще Жители Самарской области смогут получать индийские товары напрямую через Почту России Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито

Логистика Транспорт и связь

На базе порта Тольятти планируют создать портово-логистического хаб

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе действующего "Порта Тольятти" планируется создать портово-логистический хаб. Перспективу обсуждали на Совете по стратегическому планированию при гордуме Тольятти.

Проект должен быть интегрирован в имеющиеся инфраструктурные возможности города — автомагистраль "Обход Тольятти" и железнодорожные пути. Все это, по мнению ученых, которые входят в состав совета, будет использоваться как часть международного транспортного коридора "Север-Юг".

Специалисты порта отмечают, что характеристики позволяют принимать суда всех классов, включая корабли "река-море" и производить перевалку груза с использованием всех видов транспорта. Грузопоток контейнеров через порт Тольятти может составить не менее 12 тыс. контейнеров в год. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1