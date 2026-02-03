На базе порта Тольятти планируют создать портово-логистического хаб

На базе действующего "Порта Тольятти" планируется создать портово-логистический хаб. Перспективу обсуждали на Совете по стратегическому планированию при гордуме Тольятти.

Проект должен быть интегрирован в имеющиеся инфраструктурные возможности города — автомагистраль "Обход Тольятти" и железнодорожные пути. Все это, по мнению ученых, которые входят в состав совета, будет использоваться как часть международного транспортного коридора "Север-Юг".

Специалисты порта отмечают, что характеристики позволяют принимать суда всех классов, включая корабли "река-море" и производить перевалку груза с использованием всех видов транспорта. Грузопоток контейнеров через порт Тольятти может составить не менее 12 тыс. контейнеров в год.