С 1 апреля из Самары в Ереван увеличится число рейсов

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов на направлении Самара – Ереван. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"С 1 апреля к полетам на данном направлении приступит авиакомпания Fly One Armenia. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Время вылета рейса из Самары — 23:40, прибытие в Ереван — в 00:30. Из Еревана вылет запланирован на 20:00, посадка в Самаре — в 22.40. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus 320", — отмечается в сообщении.
На данном направлении перелеты также осуществляют авиакомпании "Россия" и Red Wings. Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков.
