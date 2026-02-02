В Самарской области полностью открыли движение на трассе М-5

В понедельник, 2 февраля, в Самарской области полностью восстановили движение по трассе М-5. Об этом сообщает Поволжуправтодор.
Напомним, движение ограничивали для грузовиков и маршрутного транспорта на участке 1145 — 1194 км. Причиной была неблагоприятная погода: плохая видимость, снег, сильный ветер.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.