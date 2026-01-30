16+
Общество

Из-за метели на самарские дороги вывели до 400 единиц техники

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 30 января, и в ночь на 31 января на территории большей части региона, особенно в северных и северо-западных районах, ожидается обильный снегопад, метель и снежные заносы, что приводит к резкому ухудшению видимости на трассах. В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Самарской области переведены на усиленный режим работы.

На сети региональных дорог задействовано до 400 единиц спецтехники, включая 138 комбинированных дорожных машин. "В условиях метели и сильного ветра на первое место выходит механическая уборка снега. Основные усилия сосредоточены на расчистке проезжей части, обочин и мостовых сооружений от снежных заносов, а также на противогололедной обработке дорожного покрытия. Наша главная задача — сохранить проезжаемость и обеспечить доступ к населённым пунктам", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Сейчас все региональные трассы находятся в проезжем состоянии, однако погодные условия продолжают осложнять дорожную обстановку.

В условиях сильной метели министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, принять дополнительные меры предосторожности. По возможности стоит отказаться от необязательных поездок, а при необходимости выезда строго соблюдать скоростной режим, значительно увеличивать дистанцию и отказаться от резких маневров и обгонов.

Особую осторожность следует проявлять на открытых участках трасс, мостах, эстакадах и в низинах, где наиболее вероятны поземка и внезапное ухудшение видимости.

"Будьте внимательны к дорожной технике, соблюдайте безопасную дистанцию при движении за снегоуборочными машинами и не пытайтесь их опережать", - обращают внимание водителей в минтрансе.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41. За информацией о ситуации на федеральных трассах необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, 8 (908) 531-10-68.

