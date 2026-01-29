В Самарской области в 2025 г. новорожденных чаще всего называли именами Михаил и София

В 2025 году в Самарской области самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил (536 детей) и София (403 ребенка).

Также в топ-10 наиболее популярных имен среди мальчиков вошли Александр (457), Артем (393), Максим (329), Матвей (329), Иван (320), Роман (320), Лев (300), Мирон (277), Марк (277). Новорожденных дочерей чаще всего называли Анна (383), Ева (380), Василиса (342), Виктория (325), Варвара (325), Полина (268), Мария (262), Валерия (254), Мирослава (242), Арина (234).

Среди наиболее редких и необычных имен 2025 года в регионе стали: Весемир, Иоанн, Кольт, Космос, Пантелеймон, Савватий, Север, Яромир, Ярополк (для мальчиков) и Августина, Забава, Капитолина, Лукерья, Матрена, Офелия, Павла, Славяна, Феврония, Яра (для девочек).