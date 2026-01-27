Начальник КбшЖД: "Приоритет - строительство метро до ж/д вокзала Самары"

Руководство Куйбышевской железной дороги поддерживает планы строительства станции метро около железнодорожного вокзала в Самаре. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"Самара — это самый крупный пассажирский узел Куйбышевской железной дороги. Ежедневно через пассажирский вокзал в Самару проходит 18 тысяч пассажиров. В пиковые периоды за прошлый год это было порядка 25 тыс. пассажиров. То есть это максимальное количество для Куйбышевской железной дороги. Развитие любого транспортно-пересадочного узла с точки зрения бесшовности перевозок — это синхронизация транспорта. Да, безусловно, мы синхронизируем здесь наше пригородное движение с автобусами, с маршрутными такси и так далее. Но ключевым моментом для меня является то, что вот эти 18 тысяч среднесуточных пассажиров имели возможность в кратчайшие сроки сесть в дополнительный городской транспорт в виде метро и отправиться в любую точку. Тем более метрополитен у нас достаточно развит", - отметил Вячеслав Дмитриев.

Он напомнил, что железнодорожный вокзал изначально проектировался с расчетом на примыкание станции метро. В пешеходном переходе запроектирована специальная стена.

Начальник КбшЖД также рассчитывает, что строительство станции метро позволит убрать автомобильную парковку с Комсомольской площади: "Я бы видел, чтобы одновременно с метро мы решили задачу организации здесь комфортного пространства, визитной карточки города Самары".

По его словам, в январе прошло несколько встреч с представителями минтранса, на которых обсуждался проект продления метро до вокзала.

В Самаре действует единственная линия метрополитена из десяти станций, семь из которых были введены в эксплуатацию в период с 1987 по 1993 год. Последняя действующая станция ("Алабинская") построена в 2014 году. Идет строительство станции "Театральная", которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 г., однако затем сроки были перенесены на 2026 год.

В октябре 2025 г. губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что власти видят необходимость строительства еще пяти станций метро, отметив, что речь идет о горизонте планирования в 10 лет. Среди перспективных станций и выход к железнодорожному вокзалу.

Планы по дальнейшему развитию метро должны быть утверждены к 2027 году.