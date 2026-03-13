Самарская область и сервис бронирования "Островок" заключили соглашение о сотрудничестве

На международной выставке туризма и гостеприимства MITT (МИТТ) в Москве состоялось торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Соглашение направлено на создание условий для активного информационного обмена и создания совместных проектов по популяризации Самарской области как привлекательного региона для въездного туризма. Оно также предусматривает сотрудничество в разработке и реализации новых туристских предложений, совместного участия в крупных мероприятиях, включая международные выставки и конференции.

Реализация соглашения отвечает ключевым задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с целью развития внутреннего туризма и повышения доступности туристических услуг для граждан.

"Мы уверены, что данное соглашение откроет новые перспективы для развития въездного туризма в Самарскую область. Совместная работа с сервисом "Островок" позволит нам привлечь еще больше туристов и повысить узнаваемость региона на международном уровне. Отмечу, что задачи по повышению туристической привлекательности и созданию комфортной среды для жителей и гостей региона входят в число приоритетных, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Уверена, что партнерство с лидером рынка онлайн-бронирования будет способствовать достижению этих целей", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Актуальная информация министерства туризма Самарской области - в госпаблике в национальном мессенджере МАХ.