Туризм Общество

Самарская область и сервис бронирования "Островок" заключили соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На международной выставке туризма и гостеприимства MITT (МИТТ) в Москве состоялось торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Фото: предоставлено министерством туризма СО

Соглашение направлено на создание условий для активного информационного обмена и создания совместных проектов по популяризации Самарской области как привлекательного региона для въездного туризма. Оно также предусматривает сотрудничество в разработке и реализации новых туристских предложений, совместного участия в крупных мероприятиях, включая международные выставки и конференции.

Реализация соглашения отвечает ключевым задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с целью развития внутреннего туризма и повышения доступности туристических услуг для граждан.

"Мы уверены, что данное соглашение откроет новые перспективы для развития въездного туризма в Самарскую область. Совместная работа с сервисом "Островок" позволит нам привлечь еще больше туристов и повысить узнаваемость региона на международном уровне. Отмечу, что задачи по повышению туристической привлекательности и созданию комфортной среды для жителей и гостей региона входят в число приоритетных, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Уверена, что партнерство с лидером рынка онлайн-бронирования будет способствовать достижению этих целей", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Актуальная информация министерства туризма Самарской области - в госпаблике в национальном мессенджере МАХ.

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

