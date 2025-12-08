1,4 млн гостей и 15,7 млрд рублей: как Самарская область развивает туризм

Самарская область демонстрирует уверенный рост туристического потока, который за январь–октябрь этого года достиг 1,173 млн человек, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Это на 7,3% выше аналогичного периода 2024 года. Регион активно развивает туристическую инфраструктуру, предлагая инвесторам льготы и возможности для реализации проектов, особенно в сфере гостиничного бизнеса.

К концу года общий объем турпотока прогнозируется на уровне 1,4 млн человек. Для сравнения, в 2020 г. регион посетило 722 тыс. туристов. То есть за пять лет поток вырос в два раза.

По данным ЕМИСС, объем платных услуг в сфере туризма, оказанных в Самарской области за январь–сентябрь, составил 11,9 млрд руб., что на 20,2% выше аналогичного периода 2024 года (9,9 млрд. рублей). В прогнозах по итогу 2025 г. туристы должны принести региону 15,7 млрд рублей. В 2024 г. этот показатель составлял 13,4 млрд., а 2020 г. лишь 3,1 млрд рублей.

Откуда гости

Как рассказали в региональном минтуризма, в топ-5 регионов, из которых в Самарскую области приезжают гости, входят Татарстан, Москва, Московская область, Оренбургская область, Ульяновская область и Башкортостан.

Растёт число иностранных туристов. Так, в 2024 г. их было 35,2 тысячи (для сравнения в 2022 г.

— 21,6 тысячи). Едут в регион в основном из Казахстана, Беларуси, Турции, Китая, Индии и стран Средней Азии.

Самарская область активно продвигает свой туристический потенциал. Запущен брендированный двухэтажный туристический автобус в Москве, рекламирующий достопримечательности региона. Совместно с издательством PressPass выпущен путеводитель. Информация о регионе размещена в бортовых журналах "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и журнале Discovery. Для туроператоров проводятся информационные туры. Разработан новый брэндинг "Самара — 450", размещенный на транспорте и придорожной инфраструктуре. Зимняя рекламная кампания будет запущена на билбордах и в общественных местах в Самарской области, Москве, Оренбургской и Саратовской областях.

До конца 2025 г. планируется обновление официального туристического портала Samara.Travel и разработка мобильного приложения с чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Это позволит повысить доступность информации о регионе и упростить планирование поездок для туристов.

Важным этапом продвижения стало проведение автопробега "Москва-Самара" с 15 по 19 сентября 2025 г., охватившего восемь субъектов РФ, отмечают в минтуризма.

Большое внимание уделяется разработке новых туристических маршрутов, в том числе автомобильных. Утверждены два автомобильных маршрута: "Жигулевские выходные" и "Длинные выходные в Самарской области". Также министерством туризма совместно с НК "Роснефть" разработаны новые межрегиональные автомаршруты: маршрут "Уральский ветер" с Оренбургской областью и маршрут "Заволжские горизонты" с Саратовской областью.

Активно развивается промышленный туризм в рамках программы "Открытая промышленность". В 2025 г. к участию в программе Агентства стратегических инициатив привлечены 12 предприятий, которые в 2026 г. откроют свои двери для туристов.

На территории области состоялся первый региональный форум "Единение", на котором обсуждались вопросы по развитию паломнического туризма, образования и работы с молодежью. В планах возобновление пресс-туров по святым местам Самарской области и включение объектов паломнического туризма в новые национальные туристические маршруты.

Что смотрят

По данным минтуризма региона, наибольший интерес для туристов в регионе представляют:

— Самара, привлекающая гостей большим количеством музеев, театров, исторических зданий и памятников;

— Сызрань, где сохранился исторический кремль с церковью Рождества Христова — памятник архитектуры и истории;

— Тольятти с его уникальной архитектурой советского модернизма, АвтоВАЗом и возможностями для активного отдыха на Жигулевском море;

— нацпарк "Самарская Лука" с богатой флорой и фауной, предлагающий возможности для экологического туризма и активного отдыха;

— села Ширяево и Рождествено с живописными местами на берегу Волги, привлекающие туристов своей атмосферой и близостью к природе.

Самарская область активно развивает событийный туризм, проводя более 50 мероприятий и фестивалей в год. Наиболее известные из них: Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах (Грушенский), гастрономический фестиваль "Самара со вкусом", ВолгаФест, Гонка чемпионов, фестиваль "Жигулевское море", фестиваль "Сызранский помидор" и ретрофестиваль "Жигули".

Как помогают

В регионе действуют различные виды государственной поддержки, направленные на стимулирование инвестиций в туристическую сферу. Так, гранты в форме субсидий предоставляются проектам общественных инициатив в сфере туризма (единая субсидия, направленная на развитие пляжных территорий, обустройство спортивных и детских площадок, создание и развитие национальных туристских маршрутов, развитие инфраструктуры в части приобретения туристского оборудования, приобретение и монтаж оборудования для создания безбарьерной среды для лиц с ОВЗ).

Также заинтересованные предприниматели могу принять участие в программе льготного кредитования и получить для своих инвестпроектов статуса стратегических инвестиционных проектов Самарской области. При заключении инвестиционного меморандума по объектам с объемом инвестиций от 300 млн руб. инвестору назначается государственный куратор и предоставляется режим наибольшего благоприятствования. Меморандум позволяет получить земельный участок в аренду без проведения торгов по ставке 0,075% от кадастровой стоимости земельного участка на период инвестиционной фазы проекта. Также возможен льготный выкуп земли за 5% от кадастровой стоимости на территории Октябрьска, Чапаевска, Похвистнево.

Возможно и заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, которое позволяет возместить затраты на инфраструктуру, создаваемую в связи с реализацией инвестиционного проекта в объеме от 50% до 100%, а также затраты на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для реализации проекта.

Для операторов гостиниц предусмотрена льгота по налогу на имущество организаций — освобождение от уплаты налога в полном размере до 1 января 2026 г., далее — 50% налога (ставка налога — 1,1%).

Работают над качеством

В 2025 г. министерство туризма было наделено полномочиями по контролю и надзору в сфере туристской индустрии, включая классификацию средств размещения, горнолыжных трасс, а также аттестацию экскурсоводов и инструкторов-проводников. Это направлено на повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение безопасности туристов.

В регионе насчитывается более 429 объектов размещения, включенных в Единый реестр классифицированных средств размещения. По данным минтуризма, средняя стоимость размещения варьируется от 2,5 тыс. до 23 тыс. руб. в зависимости от категории.

Ощущается нехватка отелей категории 5*, особенно в Самаре. Вместе с тем, в Тольятти открылись новые современные объекты размещения, включая гостиничный комплекс "Курорт Грейс Люксор Волга Конгресс" (180 номеров) и Ambar House Hotel (74 номера). До конца 2025 года — в начале следующего года откроются отель "Пальмиро" (90 номеров) и новый корпус в гостиничном комплексе "Альпен Парк" (24 номера).

"Реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство" на 2025–2027 годы открывает новые возможности для развития туристической инфраструктуры и стимулирования инвестиций в отрасль. В текущем году Самарская область стала победителем конкурсного отбора Минэкономразвития России и получит субсидии на реализацию в 2027 году трех инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения (глэмпинги, эко-отели, апартаменты) в Новокуйбышевске, Ставропольском и Волжском районах. Общий номерной фонд составит 59 номеров", - сообщили в министерстве туризма.

В Самаре и Сызрани продолжается второй этап благоустройства туристических центров в рамках реализации национального проекта. В Сызрани будут установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны, арт-объекты), а в Самаре — санитарные модули (в том числе для лиц с ОВЗ) и ярмарочные павильоны. В Новокуйбышевске реализуется инвестиционный проект по расширению территории действующего Центра здоровья и отдыха "Волжские термы".

Два стратегических инвестиционных проекта в сфере туризма стали победителями конкурсного отбора Минэкономразвития России и получили льготное кредитование от ПАО "Сбербанк". Так, акватермальный комплекс "АТОЛЛ" в Тольятти предполагает строительство комплекса общей площадью 19 тыс. кв. м., состоящего из трех этажей. А в Ставропольском районе появится многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с отелем на 350 номеров, термальным комплексом, яхтенным причалом, центром восстановительной медицины и водной реабилитации, коттеджным комплексом, спортобъектами и прогулочными зонами. Сейчас на объектах ведутся строительные и проектные работы.

Мощный импульс развитию туризма в регионе, по мнению минтуризма, может придать создание на территории региона национального центра "Россия. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева разрабатывается заявочная документация для участия в конкурсном отборе.