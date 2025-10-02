Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей

Агентство бизнес-туризма и мероприятий "Майс Маркет" при участии МАУ "Самарская набережная" в честь Международного дня туризма и 10-летнего юбилея компании провело экологическую акцию — посадку хвойных деревьев на набережной реки Волга.

Акция направлена на укрепление связи между развитием туризма и заботой об окружающей среде.

Посадка елей — не только вклад в благоустройство одной из главных достопримечательностей Самары, но и символический жест, подчеркивающий важность устойчивого развития и создания привлекательной городской среды для жителей и гостей города. Ель — символ вечной жизни, благополучия и источник энергии. Организаторы уверены, благодаря этому символу будет укрепляться туристическая привлекательность региона и расти туристический поток, а акция компании станет стартом традиции для туристической отрасли и будет поддержана участниками рынка в будущем.

"В акции приняли участие сотрудники компании и их дети. В юбилейный год для нас важно не просто отметить праздник, но и показать пример не только коллегам по цеху, но и, самое главное, нашим детям. Теперь они причастны к истории этого места, города, нашей отрасли. Будут расти дети, и вместе с ними деревья. Мы надеемся, этот день, проведенный вместе с родителями и другими членами команды, надолго останется в памяти", — отметил Сергей Рыжов, генеральный директор ООО "Майс Маркет".

ООО "Майс Маркет" — самарское агентство бизнес-туризма и мероприятий, основанное в 2015 году. Компания специализируется на организации деловых поездок, корпоративных мероприятий, конференций и инсентив-программ, приема туристических групп. За 10 лет работы "Майс Маркет" зарекомендовал себя как надежный партнер для крупных российских и международных компаний. Агентство приняло участие в организации крупнейших международных и федеральных событий: Чемпионат мира по футболу 2018, Российско-китайские молодежные летние игры 2019 г., Российская студенческая весна 2022 и многие другие.

Являясь патриотом Самарской области, компания регулярно занимается продвижением туристических возможностей региона для привлечения крупных деловых событий и форумов. Компания стала инициатором проекта "Промышленный туризм РФ", который стартовал в Самарской области и масштабирован на 82 региона. В 2024 году проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. А в этом году проект стал лауреатом первой национальной премии "Страну меняют люди", учреждённой Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.