Проект стратегии развития туризма до 2030 г. презентовали в Самарской области

Министерство туризма Самарской области презентовало проект Стратегии развития отрасли до 2030 года. Основная цель документа — повышение туристической привлекательности региона.
В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, вузов и общественности: туроператорских компаний, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, высших учебных заведений, аттестованные экскурсоводы, а также члены Общественной палаты Самарской области.
Озвученные направления развития туризма станут частью проекта стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.
В Самарской области активно наращивают туристическую привлекательность территорий, развивают самые разные виды туризма благодаря росту популярности самостоятельных путешествий и расширению ассортимента туристических предложений. Туристы все чаще выбирают комбинированные туры, сочетающие разные направления отдыха. Это требует гибкости в подходе к классификации туров.
Среди наиболее привлекательных видов туризма — экологический, промышленный, автомобильный, круизный и речной, культурно-познавательный, инклюзивный, детский, научно-популярный и медицинский.
"Стратегия, которую мы представили сегодня, разработана на основании анализа существующих ресурсов и возможностей, а также перспектив развития Самарской области с учетом потребности всех заинтересованных сторон — местных сообществ, жителей, бизнеса и гостей региона. При разработке документа мы понимали важность сохранения культурного наследия и природных богатств, при этом создавая комфортные и безопасные условия для туристов", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
В Стратегии выделены четыре туристических кластера, которые станут ключевыми точками роста. Это "Жигулевская гавань" (Сызрань, Сызранский и Шигонский районы), "Сила Поволжья" (Сергиевский и Челно-Вершинский районы), "Земля Жигулей" (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) и "Дыхание Поволжья" (Жигулевск, Ставропольский и Волжский районы).
Территории были выбраны как перспективные — здесь есть туристические объекты, достопримечательности, инфраструктура индустрии гостеприимства.
Для развития кластеров будут обустроены центральные части городов и районных центров, обновлена инфраструктура общественных пространств. Также в планах — увеличение номерного фонда и модернизация существующих средств размещения, строительство развлекательных парков, курортных зон, горнолыжных трасс и культурных учреждений.
Екатерина Матвеева также вручила представителям туристической отрасли и аттестованным экскурсоводам благодарственные письма губернатора Самарской области и министерства туризма Самарской области за вклад в развитие отрасли.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....