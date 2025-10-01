16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей Проект стратегии развития туризма до 2030 г. презентовали в Самарской области В Тольятти появятся четыре гостиничных комплекса Старинное имение за Волгой переделают в туркластер со SPA Самарская область приняла финал автопробега "Москва - Самара"

Туризм Общество

Проект стратегии развития туризма до 2030 г. презентовали в Самарской области

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 187
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство туризма Самарской области презентовало проект Стратегии развития отрасли до 2030 года. Основная цель документа — повышение туристической привлекательности региона.

Фото: Министерство туризма СО

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, вузов и общественности: туроператорских компаний, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, высших учебных заведений, аттестованные экскурсоводы, а также члены Общественной палаты Самарской области.

Озвученные направления развития туризма станут частью проекта стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области активно наращивают туристическую привлекательность территорий, развивают самые разные виды туризма благодаря росту популярности самостоятельных путешествий и расширению ассортимента туристических предложений. Туристы все чаще выбирают комбинированные туры, сочетающие разные направления отдыха. Это требует гибкости в подходе к классификации туров.
Среди наиболее привлекательных видов туризма — экологический, промышленный, автомобильный, круизный и речной, культурно-познавательный, инклюзивный, детский, научно-популярный и медицинский.

"Стратегия, которую мы представили сегодня, разработана на основании анализа существующих ресурсов и возможностей, а также перспектив развития Самарской области с учетом потребности всех заинтересованных сторон — местных сообществ, жителей, бизнеса и гостей региона. При разработке документа мы понимали важность сохранения культурного наследия и природных богатств, при этом создавая комфортные и безопасные условия для туристов", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В Стратегии выделены четыре туристических кластера, которые станут ключевыми точками роста. Это "Жигулевская гавань" (Сызрань, Сызранский и Шигонский районы), "Сила Поволжья" (Сергиевский и Челно-Вершинский районы), "Земля Жигулей" (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) и "Дыхание Поволжья" (Жигулевск, Ставропольский и Волжский районы).

Территории были выбраны как перспективные — здесь есть туристические объекты, достопримечательности, инфраструктура индустрии гостеприимства.

Для развития кластеров будут обустроены центральные части городов и районных центров, обновлена инфраструктура общественных пространств. Также в планах — увеличение номерного фонда и модернизация существующих средств размещения, строительство развлекательных парков, курортных зон, горнолыжных трасс и культурных учреждений.

Екатерина Матвеева также вручила представителям туристической отрасли и аттестованным экскурсоводам благодарственные письма губернатора Самарской области и министерства туризма Самарской области за вклад в развитие отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2