Самарская область презентовала проект на экспертной сессии по научно-популярному туризму в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на базе Корпоративного университета Нижегородской области "КУПНО. СТАРТ" открылась экспертная сессия акселератора, посвященного научно-популярному туризму.

В мероприятии участвуют восемь команд из регионов ПФО: Самарская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Пермский край, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Мордовия и Нижегородская область. Основная цель программы — повышение квалификации специалистов в области туризма и молодежной политики, а также популяризация концепции "полезного путешествия" среди молодежи.

Организаторами сессии выступили ведущие эксперты отрасли, включая представителей государственных структур, образовательных учреждений и туристических компаний. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула важность вовлечения молодежи в научные и образовательные туры, отметив, что это способствует развитию отечественного туризма.

В команду Самарской области вошли представители регионального министерства науки и высшего образования, министерства туризма, сотрудники Поволжского государственного университета сервиса, а также представители ведущих туристических компаний региона, таких как АНО Центр детского туризма "Лаванда" и ООО "Город-Курорт".

Программа направлена на развитие научного и познавательного туризма, привлечение молодежи к научным открытиям и инновациям, а также на формирование положительного имиджа страны и укрепление национальной гордости. Участники обучаются технологиям и методам разработки туров, ориентированных на просвещение и воспитание молодежи.

В рамках сессии запланированы лекции, консультации и другие мероприятия для повышения профессиональных компетенций участников. Особое внимание уделено выездному кейс-практикуму "Анализ практик организации научно-популярного туризма".

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Совершенствование инфраструктуры научно-популярного туризма играет ключевую роль в привлечении молодежи и туристов к ознакомлению с научными достижениями региона. Мы убеждены в значительном потенциале разработки новых тематических туров, раскрывающих гостям уникальные научные центры и объекты культурного наследия Самарской области".

В первый день сессии состоялась презентация региональной дорожной карты развития научно-популярного туризма в Самарской области до 2030 года. Этот документ обеспечит комплексный подход к формированию и популяризации инновационных научных маршрутов, укрепляя привлекательность региона как перспективного образовательного и туристического направления. Эксперты отметили высокий уровень проработки дорожной карты и дали рекомендации по расширению перечня ее мероприятий.

Губернатор Вячеслав Федорищев на последнем оперативном совещании в правительстве региона подчеркнул, что сфера туризма активно развивается благодаря упорству людей, которые добросовестно и с любовью относятся к своему делу. "Уверен, что о Самарской области с каждым днем будут узнавать еще больше и к нам станет приезжать еще большее количество соотечественников и гостей из дружественных стран", — отметил глава региона.