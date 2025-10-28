16+
Туризм Общество

11 туристических маршрутов и проектов Самарской области вышли в финал премии "Маршрут года"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года" прошли 11 туристических маршрутов и проектов Самарской области. Всего в этом году на конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Фото: Министерство туризма СО

Премия "Маршрут года" учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

В числе финалистов от Самарской области:

В номинации "Лучшая туристическая карта города": Туристическая карта города Тольятти.

В номинации "Лучшая экскурсия в городе": 
— Городская экскурсия на автобусе-кабриолет;

— Обзорная экскурсия по городу "Чапаевск — город с военной историей. Чапаевск — город с сильным характером" с посещением музея одного из оборонных предприятий;

— Пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района городского округа Тольятти.

В номинации "Лучший аудиогид":

— Аудиогид Sам Гид;

— Виртуальная прогулка по Тольятти.

В номинации "Лучший военно-исторический маршрут": Маршрут Победы. Герои — ставропольчане.

В номинации "Лучший маршрут выходного дня": Маршрут выходного дня в Самарской области.

В номинации "Лучший маршрут образовательного туризма": ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ.

В номинации "Лучший маршрут промышленного туризма": Энергия твоего будущего.

В номинации "Лучший туристический путеводитель": Гид по городу "Открой Тольятти".

Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии "Маршрут года" состоятся с 13 по 15 ноября в Перми. Участникам предстоит представить проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.

Развитие туризма в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

