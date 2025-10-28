11 туристических маршрутов и проектов Самарской области вышли в финал премии "Маршрут года"

В финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года" прошли 11 туристических маршрутов и проектов Самарской области. Всего в этом году на конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Премия "Маршрут года" учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
В числе финалистов от Самарской области:
В номинации "Лучшая туристическая карта города": Туристическая карта города Тольятти.
В номинации "Лучшая экскурсия в городе":
— Городская экскурсия на автобусе-кабриолет;
— Обзорная экскурсия по городу "Чапаевск — город с военной историей. Чапаевск — город с сильным характером" с посещением музея одного из оборонных предприятий;
— Пешеходный туристический маршрут по туристскому центру Автозаводского района городского округа Тольятти.
В номинации "Лучший аудиогид":
— Аудиогид Sам Гид;
— Виртуальная прогулка по Тольятти.
В номинации "Лучший военно-исторический маршрут": Маршрут Победы. Герои — ставропольчане.
В номинации "Лучший маршрут выходного дня": Маршрут выходного дня в Самарской области.
В номинации "Лучший маршрут образовательного туризма": ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ.
В номинации "Лучший маршрут промышленного туризма": Энергия твоего будущего.
В номинации "Лучший туристический путеводитель": Гид по городу "Открой Тольятти".
Финальные мероприятия Всероссийской туристской премии "Маршрут года" состоятся с 13 по 15 ноября в Перми. Участникам предстоит представить проекты экспертному жюри и продемонстрировать достижения регионального туризма.
Развитие туризма в Самарской области осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....