"Тольяттиазот" представил новую серию медиапроекта "Вкус земли Самарской"

"Тольяттиазот" представил вторую серию проекта "Вкус земли Самарской", направленного на продвижение региона присутствия. Новый мини-фильм рассказывает о селе Винновка, расположенном в Ставропольском районе Самарской области на берегу Волги.

В нем отражены история становления села в XVII веке, его культурное наследие и легенды. Сотрудники "Тольяттиазота" выступают в роли ведущих и в стиле тревел-проектов рассказывают о достопримечательностях Винновки, местах притяжения паломников и туристов.

Видео дополняется графической анимацией и оживающими мультипликационными картинками. Живописные пейзажи и кадры из музея сменяются сгенерированными с помощью нейросетей изображениями, демонстрирующими исторические факты. Кроме того, в кадре появляются картины известных русских художников, написанные в Винновке, и современные виды с их полотен.

Одной из локаций съемок стал храм святого Николая Чудотворца, в реставрации которого оказывает помощь "Тольяттиазот". Построенный во времена Петра I, он является памятником архитектуры ХVIII века и достоянием местных жителей.

Неподалеку от храма находится Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, при котором создано рыбоводческое хозяйство. Именно здесь ежегодно проводится экологическая акция ТОАЗа по выпуску молоди рыбы в Саратовское водохранилище. Кадры мероприятия по восполнению биоресурсов Волги и подвели итоговую черту сюжета.