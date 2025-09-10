"Тольяттиазот" представил новую серию медиапроекта "Вкус земли Самарской"

"Тольяттиазот" представил вторую серию проекта "Вкус земли Самарской", направленного на продвижение региона присутствия. Новый мини-фильм рассказывает о селе Винновка, расположенном в Ставропольском районе Самарской области на берегу Волги.
В нем отражены история становления села в XVII веке, его культурное наследие и легенды. Сотрудники "Тольяттиазота" выступают в роли ведущих и в стиле тревел-проектов рассказывают о достопримечательностях Винновки, местах притяжения паломников и туристов.
Видео дополняется графической анимацией и оживающими мультипликационными картинками. Живописные пейзажи и кадры из музея сменяются сгенерированными с помощью нейросетей изображениями, демонстрирующими исторические факты. Кроме того, в кадре появляются картины известных русских художников, написанные в Винновке, и современные виды с их полотен.
Одной из локаций съемок стал храм святого Николая Чудотворца, в реставрации которого оказывает помощь "Тольяттиазот". Построенный во времена Петра I, он является памятником архитектуры ХVIII века и достоянием местных жителей.
Неподалеку от храма находится Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, при котором создано рыбоводческое хозяйство. Именно здесь ежегодно проводится экологическая акция ТОАЗа по выпуску молоди рыбы в Саратовское водохранилище. Кадры мероприятия по восполнению биоресурсов Волги и подвели итоговую черту сюжета.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!