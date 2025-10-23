16+
Общество

По нацпроекту "Кадры" проходит обучение по востребованной профессии швеи

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Национальный проект "Кадры", инициированный президентом России Владимиром Путиным, открывает перед жителями региона широкие перспективы: они могут не только повысить квалификацию, но и освоить востребованные профессии.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Ежегодно в рамках национального проекта формируются направления подготовки, основанные на актуальных запросах работодателей. Список востребованных профессий охватывает широкий спектр специальностей — от рабочих профессий до IT-специалистов. Обучение доступно как для безработных, так и для трудоустроенных граждан, заинтересованных в карьерном росте.

Ольга Матемарчева — швея с 11-летним стажем из Тольятти. Все эти годы она трудится на производстве полипропиленовых мягких контейнеров, но всегда мечтала о большем. Увидев в дизайне одежды шанс для карьерного роста и творческой самореализации, Ольга воспользовалась возможностью бесплатного обучения на швею в центре повышения квалификации "Деловое образование" в рамках нацпроекта "Кадры".

"Шить — мое призвание, все эти годы я занимаюсь своим делом с любовью. Узнав о возможности бесплатно пройти курсы по кройке и шитью, с удовольствием ею воспользовалась. Все очень довольны этим обучением, все занимаются с удовольствием, у нас прекрасный педагог. Мы уже достигли, как мне кажется, немалых успехов", — поделилась Ольга Матемарчева.

Программа обучения длится около трех месяцев. Занятия проводятся с высокой интенсивностью — несколько раз в неделю. Теоретические знания сразу закрепляются на практике под внимательным руководством наставника. Итогом курса станет экзамен, на котором обучающиеся представят изготовленные ими изделия.

Любовь Эсенцева, возглавляющая отдел обучения в центре повышения квалификации, отмечает: швейная отрасль и легкая промышленность сейчас на подъеме, спрос на специалистов высокий.

"В Самарской области работает масса предприятий, которые шьют буквально все: от детской одежды и домашнего текстиля до спецодежды и упаковочных материалов. При этом ощущается нехватка кадров — больше всего требуются швеи, хотя закройщики и портные тоже в цене. Национальный проект "Кадры" позволяет гибко подстраиваться под запросы рынка, причем учиться могут все: и те, кто ищет работу, и те, кто уже трудится, но хочет подняться по карьерной лестнице", - говорит она.

Как пояснила Юлия Бельцова, начальник отдела профобучения, профориентации, психологической поддержки и социальной адаптации территориального центра занятости населения Тольятти и м. р. Ставропольский, национальный проект "Кадры" заработал в этом году и продолжает мероприятия нацпроекта "Демография" по профобучению.

"В 2025 году к бесплатному обучению в Тольятти и Ставропольском районе уже приступил 841 человек — желающие могут как повысить свою квалификацию, так и изучить новую профессию, а также пройти программу переподготовки. Сегодня для обучения доступны различные программы длительностью от 36 до 256 часов. Мы активно сотрудничаем с центром "Деловое образование" и направляем туда швей, которые сейчас еще продолжают успешно обучаться", — рассказала Юлия Бельцова.

О возможности пройти бесплатное обучение можно узнать в кадровых центрах "Работа России", в контакт-центре службы занятости Самарской области по телефону: 8 (800) 302-15-44. Также можно подать заявку через сайт "Работа России" trudvsem.ru в разделе "Образовательные программы".

