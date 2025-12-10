В Чапаевске открылся новый Семейный МФЦ с кабинетом "Сердце воина"

В среду, 10 декабря, в Чапаевске открылся Семейный многофункциональный центр. Он создан на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа и станет вторым подобным учреждением в регионе в рамках пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городе, где проживает около 70 тыс. человек и 8 тыс. семей с детьми, центр поможет в решении различных вопросов.

Всего в Самарской области теперь работают 12 семейных МФЦ - в Самаре, Жигулевске, Тольятти, Отрадном, Красном Яре, Суходоле, Чапаевске, Кинеле, Сызрани, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Похвистневе. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в каждом из них на основе предложений ветеранов СВО открыты кабинеты психологической помощи "Сердце воина".

"Открытие семейных МФЦ и кабинетов "Сердце воина" стало знаковым событием Года защитника Отечества. Семьи могут получить комплексную помощь, а специалисты объединят ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности", - подчеркнула руководитель профильного управления регионального министерства социально-демографической и семейной политики Татьяна Писарева.

В рамках работы центров участникам СВО и членам их семей оказывается комплексная психологическая помощь с привлечением медицинских психологов и психиатров. Сотрудники уже провели более 300 консультаций для самих военнослужащих, их жен, детей и родителей.

Всего в 2025 г. за услугами в семейные МФЦ по региону обратилось более 3,5 тыс. семей, в которых воспитывается 6443 ребенка.

Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает "Пункт социального проката", где можно бесплатно взять развивающее оборудование для реабилитации на дому.

Центр создан с учетом доступной среды: есть парковка, два входа (один - для маломобильных граждан с пандусом), гардероб, комната матери и ребенка, детская зона и другие необходимые условия для людей с ОВЗ. Прием ведется через четыре окна, включая отдельное - для семей участников СВО.

В "Семейной приемной" можно получить консультации специалистов из сфер образования, культуры, спорта, юристов, центра занятости и НКО. Для родителей с детьми открыт "Игротерапевтический кабинет" - в целях улучшения детско-родительских отношений.

"Это новый уникальный проект для Чапаевска. В центр могут обратиться семьи с детьми, находящиеся в трудной ситуации, молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО и все, кому нужна помощь", - сказала заместитель директора семейного МФЦ в Чапаевске Ирина Гэрибова.