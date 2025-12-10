16+
Общество

Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы из Самарской области вошли в число лучших в ПФО

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 10 декабря, в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Александра Тихонова состоялось совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Фото: министерство образования Самарской области

В ходе мероприятия были подведены итоги работы по военно-патриотическому воспитанию в 2025 г., обсуждены формы взаимодействия органов власти с ДОСААФ России, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, а также реализация общественных проектов, направленных на развитие патриотического движения молодежи и развитие кадетского образования.

В число лучших в ПФО вошли Военно-патриотические клубы и Музей Боевой Славы из Самарской области. В номинации "Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества" 1 место присуждено Музею Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ "Школа № 100 им. Героя Советского Союза И. Н. Конева", г. Самара.  В номинации "Лучшие военно-патриотические клубы ПФО" 2 место занял Военно-патриотический отдел "ЩИТ", школа № 14, г. Сызрань и Военно-патриотический клуб "ЗА ДРУГИ СВОЯ", п. Безенчук.

В ходе совещания особое внимание было уделено планам и ключевым задачам на 2026 год. Также традиционно были объявлены победители конкурса в рамках окружного общественного проекта "Герои Отечества".

В 2025 г. в рамках проекта добавлены новые номинации по музеям и военно-патриотическим клубам. Для обеспечения честной конкуренции разделение проводилось по категориям крупных и малых населенных пунктов.

Победители конкурса:

За выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества:

  • 1 место — Республика Башкортостан;
  • 2 место — Оренбургская область;
  • 3 место — Республика Татарстан.

Лучшие музеи, посвященные памяти защитников Отечества:

Крупные населенные пункты:

  • 1 место — Музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии МБОУ "Школа № 100 им. Героя Советского Союза И. Н. Конева", г. Самара;
  • 2 место — Школьный музей "Первая средняя" МАОУ "Средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза В. П. Ферапонтова", г. Белебей, Республика Башкортостан;
  • 3 место — Музей истории МОУ "Лицей № 11 им. Т. И. Александровой г. Йошкар-Олы", Республика Марий Эл.

Малые населенные пункты:

  • 1 место — Музей Боевой Славы им. А. М. Кижеватова МБОУ "Средняя школа им. Героя Советского Союза А. М. Кижеватова", Бессоновский район, Пензенская область;
  • 2 место — Музейный центр — комната Боевой Славы исторического музея "История школы" ГБУ "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов", п. г. т. Фаленки, Кировская область;
  • 3 место — Музей истории школы им. Героя Советского Союза А. В. Флоренко, п. г. т. Ныроб, Пермский край.

Лучшие военно-патриотические клубы ПФО:

Крупные населенные пункты:

  • 1 место — Военно-патриотическое объединение "ВЫМПЕЛ", Дворец детского (юношеского) творчества, г. Пенза;
  • 2 место — Военно-патриотический отдел "ЩИТ", школа № 14, г. Сызрань, Самарская область;
  • 3 место — Военно-патриотический клуб "ДОЛГ", Губернаторский колледж, г. Балаково, Саратовская область.

Малые населенные пункты:

  • 1 место — Военно-патриотический клуб "Патриот", Центр дополнительного образования им. Б. Б. Протасова, г. Красновишерск, Пермский край;
  • 2 место — Военно-патриотический клуб "ЗА ДРУГИ СВОЯ", п. Безенчук, Самарская область;
  • 3 место — Военно-патриотический клуб "БЕРКУТ", Образовательный центр, г. Зуевка, Кировская область.

