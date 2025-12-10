В Тольятти фура столкнулась с легковушкой

В среду, 10 декабря, в Тольятти большегруз, совершая разворот, столкнулся с Datsun, сообщает ГУ МВД по самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 15:40, возле дома №21Б на ул. Транспортная. Водитель большегруза не уступил дорогу легковушке.

Водитель и пассажир Datsun доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.