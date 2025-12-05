В Самарской области погиб водитель пикапа, столкнувшийся с КамАЗом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области