В Кинельском районе Niva протаранила "буханку", пострадала женщина

В пятницу, 6 марта, в 10:50 на 37 км дороги "Урал — Муханово" 59-летний мужчина на Chevrolet Niva допустил столкновение с грузовым фургоном УАЗ.

Фото: ГУ МВД по Самарской области