В Самаре автобус сбил пенсионера, идущего к трамваю

Во вторник, 24 февраля, в 15:25 в Самаре на ул. Владимирской 75-летний пешеход попал под колеса автобуса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области