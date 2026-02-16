Под Самарой столкнулись четыре большегруза

В воскресенье, 15 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 23:42 на 41 км самарской обводной дороги столкнулись два КамАЗа, DAF и Scania. После удара фура Scania загорелась. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных частей № 78 и 128 Отряда № 46 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", а также их коллеги из пожарно-спасательной части № 136 Отряда № 34 Кинельского района, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.