Под Самарой столкнулись четыре большегруза

В воскресенье, 15 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием нескольких грузовиков. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 23:42 на 41 км самарской обводной дороги столкнулись два КамАЗа, DAF и Scania. После удара фура Scania загорелась. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных частей № 78 и 128 Отряда № 46 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", а также их коллеги из пожарно-спасательной части № 136 Отряда № 34 Кинельского района, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!