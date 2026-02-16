16+
В Самарской области проект "Выбор сильных" запускает конкурс "Лучший тренер"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Награждение победителей состоится в июне на международном турнире "Новая высота" памяти Игоря Найвальта в Самаре.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Они остаются за кадром спортивных репортажей, но без них невозможна ни одна победа. Проект "Выбор сильных" объявляет старт конкурса "Лучший тренер" — поиск наставников, которые ежедневно превращают обычных ребят в атлетов и настоящих героев.

Руководитель проекта, депутат Самарской губернской думы и президент региональной федерации борьбы Александр Живайкин подчеркивает: главная задача конкурса не бюрократическая сверка регалий, а искреннее признание труда тех, кто формирует характер будущих поколений.

"Тренер — это человек, который учит не только технике броска, но и умению держать удар в жизни. Наш проект "Выбор сильных" изначально строился вокруг идеи, что настоящая сила начинается с воспитания. И кто, как не тренер, закладывает этот фундамент? Этот конкурс — попытка подсветить работу тех, кто в залах борьбы, самбо и дзюдо ежедневно делает наших детей сильнее", — заявил Александр Живайкин.

К участию приглашают тренеров-практиков со всей Самарской области — и из крупных школ олимпийского резерва, и из секций в отдаленных поселках. Единственные критерии — реальные результаты воспитанников и преданность своему делу.

Как подать заявку

Организаторы решили отойти от формального подхода. Помимо традиционной справки о достижениях учеников (заверенной профильной федерацией), участникам предлагают создать видео-визитку. Это может быть яркий ролик с тренировок, презентация авторской методики или рассказ о философии воспитания. Жюри будет оценивать не только профессиональные успехи, но и обратную связь от спортсменов и их родителей, инновации в работе и умение находить подход к воспитанникам.

Этапы конкурса

— 10 февраля — 10 мая: прием заявок;

— май: работа экспертной комиссии, в состав которой войдут легенды спорта, представители власти и общественности;

— 6 июня: финал и торжественное награждение на международном турнире "Новая высота" памяти Игоря Найвальта во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

Трое победителей — по одному в борьбе, самбо и дзюдо получат именные дипломы и денежные премии.

Материалы принимают на электронную почту: novaya_visota_samara@mail.ru.

Для оперативных вопросов работает горячая линия: 8-939-752-32-33 (Илья Саранцев, исполнительный директор Самарской областной федерации спортивной борьбы).

Полное положение о конкурсе опубликовано в официальной группе проекта.

Проект "Выбор сильных", реализуемый в Самарской области при поддержке "Единой России", уже зарекомендовал себя как системная работа по развитию единоборств и патриотическому воспитанию молодежи. Конкурс "Лучший тренер" становится логичным продолжением этой работы — признанием того, что настоящие победы начинаются не на татами, а в сердце, которое зажигает наставник.

