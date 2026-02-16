16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена более чем на 50% 16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году В Волжском районе капитально отремонтируют путепровод В Сызранском районе отремонтируют путепровод дороги "Обход Сызрани" Авито Авто: Lada Granta стала самой востребованной моделью на рынке новых авто в Самарской области

Экономика и бизнес

Авито: пользователи смогут увидеть рекламу в "Избранном"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Набор рекламных форматов на Авито пополнился — теперь бренды смогут размещать баннеры в блоке "Избранное" в личных профилях пользователей. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая отметила нужную позицию и уже приняла решение о покупке.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Новый баннер показывается пользователям Авито в их личных профилях и отличается высокой заметностью. Это единственный рекламный формат, который доступен в "Избранном", поэтому аудитория сразу его заметит.

"Внимание сегодня — один из самых ценных ресурсов, который становится все сложнее удерживать и преумножать. В высококонкурентной среде растет спрос со стороны брендов на уникальные и заметные форматы рекламы. Как одна из крупнейших рекламных площадок мы слышим этот запрос от рынка и инвестируем в создание новых решений, которые способны привлекать аудиторию с одной стороны, и влиять на измеримый бизнес-результат — с другой.

Новый баннер показывается в тот момент, когда пользователь зашел в блок с избранными товарами и услугами — то есть уже практически принял решение о покупке. Такой подход позволяет рекламодателям быстрее и эффективнее находить новых клиентов за счет максимальной близости к покупке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Он размещается как в мобильной и веб-версии площадки, так и в приложении для Android. В будущем он появится на устройствах на базе iOS. Пользователь увидит баннер в случае, если в "Избранном" доступно не менее двух позиций. На стационарном компьютере или ноутбуке новый формат показывается в верхней части экрана, на смартфонах — на втором месте среди избранных объявлений.

Привлекать посетителей Авито можно на собственные внешние сайты, в соцсети, а также в магазины внутри площадки. Широкий набор таргетингов и рекомендательные алгоритмы платформы позволяют охватывать аудиторию, которая вероятнее совершит первую и повторную покупки. Например, если пользователь добавил в "Избранное" коммерческую недвижимость, он увидит рекламу оборудования для бизнеса или расчетного счета для предпринимателей.

Запустить новый формат можно с оплатой по CPM через персонального менеджера или заявку на сайте Авито Рекламы.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1