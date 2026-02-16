16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2025 году модернизировало и ввело в эксплуатацию 68 объектов

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") в 2025 году в рамках реализации программ техперевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта завершило строительно-монтажные работы и ввело в эксплуатацию 68 объектов производственного и социального назначения.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В целях повышения надежности системы магистральных трубопроводов реконструированы 14 участков линейной части семи магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 113,56 км, в том числе пять подводных переходов общей протяженностью 3,85 км через реки Куртамак, Самару, Средний Егорлык, Сандату и ручей Среднее Аверкино.

Завершены работы по техническому перевооружению резервуара объемом 5 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка", реконструированы три камеры приема и пропуска средств очистки и диагностики (КПП СОД) на МН Куйбышев — Тихорецк, заменена 41 единица запорной арматуры. Кроме того, построены и реконструированы две автоматизированные системы управления технологическими процессами на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кузьмичи-1" ЛПДС "Кузьмичи" и блочно-комплектной насосной станции "Поповка". Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическими процессами российского производства обладает эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного оборудования. Также новые системы автоматизации имеют повышенную отказоустойчивость и надежность.

В целях модернизации электронасосного оборудования на нефтеперекачивающих станциях "Сатаровская" и "Зимовники" заменено по одному магистральному насосному агрегату, а также электродвигатель на ЛПДС "Бавлы". Новое оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск) обладает улучшенными показателями качества энергоэффективности, повышенным сроком службы.

В рамках модернизации продолжается реализация проекта по комплексной реконструкции пл. "Самара". На сегодняшний день из 104 объектов, запланированных к реализации до 2033 года, введено в эксплуатацию 95 объектов. Реализация программы началась в 2013 году и была разделена на несколько этапов, так называемых пусковых комплексов. Главной задачей масштабной реконструкции является повышение надежности и безопасной эксплуатации объекта.

Проведение работ, предусмотренных программой развития АО "Транснефть - Приволга", позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.

